Son dakika son depremler listesi AFAD - Kandilli | Siirt'te deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi. Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Bugün deprem olup olmadığını araştıran vatadanşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sorguluyor. İşte 3 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen depremler.

3 ARALIK SON DEPREMLER

SİİRT'TE DEPREM

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 büyüklüğünde açıklarken, depremin derinliğini de 2.2 kilometre olarak ölçüldü

YALOVA'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesi, saat 05:38'de Yalova'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 9.4 kilometre olarak açıklandı.

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