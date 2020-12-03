Son dakika son depremler listesi AFAD - Kandilli | Siirt'te deprem mi oldu?
Son dakika deprem haberleri. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri listelemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Yalova'da meydana gelen depremin büyüklüğü ne? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. İşte 3 Aralık son depremler listesi. Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi. Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Bugün deprem olup olmadığını araştıran vatadanşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sorguluyor. İşte 3 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen depremler.
3 ARALIK SON DEPREMLER
SİİRT'TE DEPREM
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 büyüklüğünde açıklarken, depremin derinliğini de 2.2 kilometre olarak ölçüldü
YALOVA'DE DEPREM
Kandilli Rasathanesi, saat 05:38'de Yalova'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 9.4 kilometre olarak açıklandı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ