Son depremler neler? 4 Mayıs'ta en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Akdeniz, Malatya ve Elazığ'da son birkaç gündür art arda depremler yaşanıyor. Akdeniz'deki geçen gün yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirirken dün Malatya 4.3'le sarsıldı. Peki bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

SON DEPREMLER NELER?

Bugün 3'ten büyük 2 deprem meydana geldi. İlki Akdeniz açıklarında saat 04.04'te 3.9 büyüklüğünde diğeri ise saat 07.04'te Balıkesir'de 3.2 büyüklüğündeydi.