04.05.2020 - 13:04 |
Son depremler neler? 4 Mayıs'ta en son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Son dönemlerde hem Akdeniz'de hem de Elazığ ve Malatya bölgesinde depremler sıklaşmış durumda... Dün bu bölgeler vatandaşları bir hayli paniğe sürekledi. Peki bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte 4 Mayıs son depremler listesi...
Akdeniz, Malatya ve Elazığ'da son birkaç gündür art arda depremler yaşanıyor. Akdeniz'deki geçen gün yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirirken dün Malatya 4.3'le sarsıldı. Peki bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu?
SON DEPREMLER NELER?
Bugün 3'ten büyük 2 deprem meydana geldi. İlki Akdeniz açıklarında saat 04.04'te 3.9 büyüklüğünde diğeri ise saat 07.04'te Balıkesir'de 3.2 büyüklüğündeydi.