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08.04.2020 - 14:50 |

Son depremler neler? Bugün deprem oldu mu?

Türkiye'de son dönemlerde deprem oranında bir gerileme söz konusu... Bugün 3'ten büyük üç deprem meydana geldi. Peki, en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Son depremler neler? Bugün deprem oldu mu?

En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Türkiye'de deprem oranı azalırken vatandaşlar günlük olarak bu soruyu yöneltmeye devam ediyor. İşte bugün yaşanan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün 3'ten büyük iki deprem meydana geldi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 09.39'da 3.0 şiddetinde, Akdeniz'de saat 05.35'de 3.5 büyüklüğünde, Çanakkale'de ise saat 05.58'de 3.1 büyüklüğü deprem meydana geldi.

Son depremler neler Bugün deprem oldu mu

 

Ünlü oyuncu karantinada 'sinir krizi' geçirdiOyuncu Naomi Watts, 'elektrikli süpürgesi, bulaşık makinesi ve yazıcısı bozulduğu' için sosyal medya hesabından sessiz çığlık attığı bir görüntü paylaştı. Ünlü yıldızın takipçileri ise görüntüye tepki gösterdi.
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