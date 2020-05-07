Son depremler neler? Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? (7 Mayıs)

Akdeniz günlerdir sallanırken dün Çanakkale ve Balıkasir'de hafifi şiddetli depremler meydana geldi. Her gün son depremler listesini kontrol etmek isteyen vatandaşlar 'Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusuna da cevap arıyor.

SON DEPREMLER

Bugün saat 15.00 itibarıyla Türkiye'de 3'ten büyük 1 deprem meydana geldi. O da saat Kütahya Simav'da 00.51'de 3.0 büyüklüğündeydi.