Son depremler neler? Deprem mi oldu?

Cumartesi günü yaşanan 5.3'lük Malatya depremi bölge halkını korkuturken neyse ki herhangi bir can ve mal kaybı olmadı. Bu deprem sonrası yine günlük olarak 'son depremler' araması bir hayli arttı. Son günlerde 5'ten büyük deprem yaşanmazken 'en son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusu sıklıkla soruluyor.

SON DEPREMLER

Bugün saat 11.00 itibarıyla 3'ten büyük bir deprem meydana geldi. Saat 05.46'da Akdeniz'in Girit Adası'nda 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.