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09.06.2020 - 10:58 |

Son depremler neler? Deprem mi oldu?

Son depremler listesi günlük olarak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son yaşanan 5.3'lük Malatya depremi yürekleri ağza getirirken 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusu yoğun bir şekilde yöneltiliyor.

Son depremler neler? Deprem mi oldu?

Cumartesi günü yaşanan 5.3'lük Malatya depremi bölge halkını korkuturken neyse ki herhangi bir can ve mal kaybı olmadı. Bu deprem sonrası yine günlük olarak 'son depremler' araması bir hayli arttı. Son günlerde 5'ten büyük deprem yaşanmazken 'en son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusu sıklıkla soruluyor.

SON DEPREMLER

Bugün saat 11.00 itibarıyla 3'ten büyük bir deprem meydana geldi. Saat 05.46'da Akdeniz'in Girit Adası'nda 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son depremler neler Deprem mi oldu

Krediler, ikinci el araç talebini iki katına çıkardıKocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, kredi oranlarının çok düşük olduğunu ifade ederek, "En son açıklanan kredi paketinden önce zaten bir hareketlilik, bir talep vardı. Bu paket talebi iki katına çıkardı" dedi.
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