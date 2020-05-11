Son depremler neler? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? (11 Mayıs)

Türkiye'de her gün çok çok hafif şiddetli onlarca deprem meydana geliyor. Hafif ve orta şiddetli depremler nadiren gerçekleşirken Akdeniz'de son günlerde art arda depremler meydana geliyor. Peki bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

SON DAKİKA KUŞADASI'NDA DEPREM

Son dakika bilgisine göre Aydın Kuşadası'nda 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Bugün 3'ten büyük 4'ten küçük 3 deprem meydana geldi. İkisi de Akdeniz'de biri de Aydın Kuşadası'ndaydı.



