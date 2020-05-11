11.05.2020 - 12:48 |
Son depremler neler? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? (11 Mayıs)
Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Dün ve bugün yine Girit Adası açıklarında 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Günlük olarak son depremler listesini kontrol eden vatandaşlar her zaman olduğu gibi 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusunu soruyor.
Türkiye'de her gün çok çok hafif şiddetli onlarca deprem meydana geliyor. Hafif ve orta şiddetli depremler nadiren gerçekleşirken Akdeniz'de son günlerde art arda depremler meydana geliyor. Peki bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu?
SON DAKİKA KUŞADASI'NDA DEPREM
Son dakika bilgisine göre Aydın Kuşadası'nda 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER
Bugün 3'ten büyük 4'ten küçük 3 deprem meydana geldi. İkisi de Akdeniz'de biri de Aydın Kuşadası'ndaydı.