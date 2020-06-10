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10.06.2020 - 12:35 |

Son depremler neler? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Akdeniz'in Girit Adası'ndaki depremler devam ediyor. Bugün yine 4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken yurttaşlar En son nerede ve ne zaman deprem olduğunu araştırıp 'Son depremler' araması yapıyor. İşte bugün yaşanan depremler...

Son depremler neler? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Akdeniz son 1 aydır beşik gibi sallanıyor. Her gün bu gölgede hafif şiddetli depremler yaşanıyor. Bugün yine Girit Adası'nda 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki başka bölgelerde deprem yaşandı mı?

SON DEPREMLER

Bugün 3'ten büyük sadece bir deprem meydana geldi. Saat 04.48'te Akdeniz'in Girit Adası'nda 4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Son depremler neler En son nerede ve ne zaman deprem oldu

 

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