10.06.2020 - 12:35 |
Son depremler neler? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Akdeniz'in Girit Adası'ndaki depremler devam ediyor. Bugün yine 4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken yurttaşlar En son nerede ve ne zaman deprem olduğunu araştırıp 'Son depremler' araması yapıyor. İşte bugün yaşanan depremler...
Akdeniz son 1 aydır beşik gibi sallanıyor. Her gün bu gölgede hafif şiddetli depremler yaşanıyor. Bugün yine Girit Adası'nda 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki başka bölgelerde deprem yaşandı mı?
SON DEPREMLER
Bugün 3'ten büyük sadece bir deprem meydana geldi. Saat 04.48'te Akdeniz'in Girit Adası'nda 4 büyüklüğünde deprem yaşandı.
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