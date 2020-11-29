29.11.2020 - 09:53 |
Son depremler Türkiye | AFAD - Kandilli'nin yayımladığı son depremler listesi Dünya
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yayımlamaya devam ediyor. Anlık olarak meydana gelen depremlerin şiddetini, nerede meydana geldiğini, derinlik bilgilerini açıklıyor. Milyonlarca vatandaş ise deprem meydana geldikten sonra bu bilgileri öğrenmek için arayışa geçiyor. İlk olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi araması yapan vatandaşlar, son depremler listesi Türkiye - Dünya aramalarını da gerçekleştiriyor. Peki bugün en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 29 Kasım son depremler listesi...
Son dakika haberleri arasında yer alan bilgilere göre bugün Elazığ'da deprem oldu. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde saat 08.33'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliği 12.23 olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 5.0 km. olarak duyurdu.
SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE - DÜNYA
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yokSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grupları ile Covid-19 arasındaki ilişkiye dair, "Hangi kan grubu olursa olsun, her ne kadar çalışmalarda belirli kan gruplarında hastalarda daha nadir olduğu gösterilmiş olsa da tedbirler tüm kan grupları için aynıdır. Kişinin kan grubu ne olursa olsun, kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yoktur" dedi.