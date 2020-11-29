Son depremler Türkiye | AFAD - Kandilli'nin yayımladığı son depremler listesi Dünya

Son dakika haberleri arasında yer alan bilgilere göre bugün Elazığ'da deprem oldu. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde saat 08.33'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliği 12.23 olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 5.0 km. olarak duyurdu.

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