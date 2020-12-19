19.12.2020 - 10:34 |
Son depremler Türkiye | AFAD'dan son depremler listesi 19 Aralık Bugün...
Son depremler ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Saat saat hatta anlık olarak değişkenlik gösteren son depremler listesinde son durum nedir? Türkiye'de nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD'ın anlık olarak paylaştığı bugüne ve önceki günlere ait deprem bilgilerini haberimize ekledik. İşte 19 Aralık son depremler listesi...
Vatandaşlar, zaman zaman gündeme gelen deprem haberlerini yakından takip ediyor. Deprem olduğunu hisseden veya sarsıntıya şahit olanlar, öncelikle AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesini inceliyor. En son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde depremin olduğunu bilmek isteyenler için son depremler listesinin ekranını ve güncel linkini haberimize ekledik. İşte son depremler hakkında merak edilenler...
SON DEPREMLER
GÜNCEL DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.