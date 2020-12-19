Son depremler Türkiye | AFAD'dan son depremler listesi 19 Aralık Bugün...

Vatandaşlar, zaman zaman gündeme gelen deprem haberlerini yakından takip ediyor. Deprem olduğunu hisseden veya sarsıntıya şahit olanlar, öncelikle AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesini inceliyor. En son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde depremin olduğunu bilmek isteyenler için son depremler listesinin ekranını ve güncel linkini haberimize ekledik. İşte son depremler hakkında merak edilenler...

SON DEPREMLER

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