Son depremlerde bugün... 2 Nisan En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Türkiye'de sık sık depremler yaşanmaya devam ederken Elazığ'da depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Dün Elazığ 3.8'lik depremle yine korkuturken vatandaşlar bugün için de En son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte bugünkü tablo...

SON DEPREMLER

Bugün saat 07.40'ta Manisa Saruhanlı'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 3.8 km olarak ölçüldü.