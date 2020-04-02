02.04.2020 - 09:10 |
Son depremlerde bugün... 2 Nisan En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Dün Elazığ, Akdeniz ve Ege Denizinde korkutan depremler yaşanırken bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor.
Türkiye'de sık sık depremler yaşanmaya devam ederken Elazığ'da depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Dün Elazığ 3.8'lik depremle yine korkuturken vatandaşlar bugün için de En son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte bugünkü tablo...
SON DEPREMLER
Bugün saat 07.40'ta Manisa Saruhanlı'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 3.8 km olarak ölçüldü.