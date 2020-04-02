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02.04.2020 - 09:10 |

Son depremlerde bugün... 2 Nisan En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Dün Elazığ, Akdeniz ve Ege Denizinde korkutan depremler yaşanırken bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor.

Son depremlerde bugün... 2 Nisan En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

 

Türkiye'de sık sık depremler yaşanmaya devam ederken Elazığ'da depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Dün Elazığ 3.8'lik depremle yine korkuturken vatandaşlar bugün için de En son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte bugünkü tablo...

SON DEPREMLER

Bugün saat 07.40'ta Manisa Saruhanlı'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 3.8 km olarak ölçüldü.

Son depremlerde bugün... 2 Nisan En son nerede ve ne zaman deprem oldu

 

 

Beyoğlu'nda iş hanının çatısı alev alev yandıBeyoğlu'nda beş katlı iş hanının çatı katında yangın çıktı. Yangında iş hanında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
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