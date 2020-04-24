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24.04.2020 - 13:01 | | İHA

Son hastanın da iyileşmesiyle bu şehrimizde corona virüs vakası kalmadı

Tunceli'de corona virüs testi pozitif çıkan 8 hastanın tamamı sağlığına kavuşarak taburcu edildi ve böylelikle şehirde corona virüs hastası kalmadı. Tunceli, corona virüs vakası bulunmayan tek şehrimiz durumunda.

Son hastanın da iyileşmesiyle bu şehrimizde corona virüs vakası kalmadı

Corona virüsle mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'den de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Corona virüs testi pozitif çıkarak Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 8 vakadan 7'si daha önce, bugün ise son hasta olan 27 yaşındaki Elif Demir, hastalığı yenerek taburcu edildi.Demir, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı. Taburcu olan Demir, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Son hastanın da iyileşmesiyle bu şehrimizde corona virüs vakası kalmadı

Vali Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

 

    Polis havalandırma boşluğundan bakınca...Esenyurt’ta kapalı gibi görünen ve daha önce mühürlenen kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 8 kişi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından ilginç bir yöntemle tespit edildi. Kapıyı açmayan şahısları binanın arkasına dolaşarak havalandırma boşluğundan tespit eden polis 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza yazdı.
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