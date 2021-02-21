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21.02.2021 - 15:25 | | DHA

Son kullanma tarihi geçmiş 70 kilo et imha edildi!

İstanbul Tuzla’da zabıta ekipleri Orhanlı Mahallesi’nde bir yemek üretim tesisinde yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ve yemek yapılmak üzere hazır bekletilen 70 kilogramlık etlere el koydu. İşletmeye idari para cezası kesilirken ele geçirilen tavuk etleri de imha edildi.

Son kullanma tarihi geçmiş 70 kilo et imha edildi!

Tuzla’da Orhanlı Mahallesi’nde bulunan bir yemek üretim tesisinde tarihi geçmiş ürün bulunduğu ihbarını alan Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tesise baskın düzenledi. Yapılan baskında yemek yapılmak için hazır tutulan yaklaşık 70 kilogramlık tavuk etine el konuldu. Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tarafından işletmeye idari para cezası kesilirken ele geçirilen tavuklar ise imha edildi.

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Öte yandan Tuzla’da Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekiplerinin de katıldığı bir denetim gerçekleştirildi. Tüm yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında, kısıtlamalardan muaf tutulan işletmeler denetlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlenirken işletmelere de hatırlatmalarda bulunuldu.

Hostesler, sanatçılar ve iş insanları da bu işe girdi! Aylık 5 bin lira...İstanbul'da yıllar önce kura ile elde edilen pazar tezgahları babadan oğula devrediliyor. Tezgahlar internet üzerinden bile kiralanırken bu durumun fiyatlara da yansıdığı belirtiliyor. Bahçelievler'de 14 tezgahı olduğunu söyleyen bir pazarcı "Bir tahtayı günlük 100 liradan kiralıyorum. Kiraya verdiğimde 4-5 bin lira kazanıyorum. Tezgahlarımı satmaya kalksam hepsini 300 bin liraya satarım. İnsanlar daire alacağına böyle yerleri alıyorlar" ifadesini kullandı. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün ise "Açtığımız davalarda tahta sahibi kişiler arasında hostesler, sanatçılar, iş adamları, müteahhitler, emlakçılar vardı" dedi.
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