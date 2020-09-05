MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son paylaşımı şoke etti! 'Tetiği çektim'
ABONE OL
05.09.2020 - 12:19 | | DHA

Son paylaşımı şoke etti! 'Tetiği çektim'

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Buse Melisa K., emekli astsubay babasının beylik tabancasını başına ateşleyerek, intihar etti. Twitter'dan daha önce yaptığı paylaşımlarda babasından baskı gördüğünü yazan Buse Melisa K., son tweet'inde de "Tetiği çektim" ifadesini kullandı

Son paylaşımı şoke etti! 'Tetiği çektim'

İzmir Ödemiş Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki intihar olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Buse Melisa K.(15), emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi. 

Twitter'dan daha önce yaptığı paylaşımlarda babasından baskı gördüğünü yazan Buse Melisa K., son tweet'inde de "Tetiği çektim" ifadesini kullandı

Polisin soruşturması sürüyor.

    Eşi boğazından bıçaklayınca boğdu!İzmit'te tartıştığı eşi tarafından boğazından bıçaklanan müezzin Zülküf Güneş, eşi Özlem Güneş’i boğarak öldürdü. Bütün gece eşinin cansız bedeni başında bekleyen Zülküf Güneş, sabah olunca polis ekiplerini arayıp teslim oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 İOKBS sonuçları nerede açıklanacak?

    Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 İOKBS sonuçları nerede açıklanacak?

    Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

    Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

    Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

    Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

    AÖF yaz okulu online sınav giriş ekranı | AÖF çevrimiçi sınav sistemi nasıl kullanılır?

    AÖF yaz okulu online sınav giriş ekranı | AÖF çevrimiçi sınav sistemi nasıl kullanılır?

    Sıradaki Haber