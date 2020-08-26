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26.08.2020 - 15:29 | | İHA

Son tüketimi 5 yıl geçmiş... Vatandaşa satacaktı!

Denizli’nin Honaz ilçesinde piyasadan cüzzi bir ücretle topladığı son tüketim tarihi 3-5 yıl geçmiş 3 ton peyniri yeniden ambalajlayarak satmaya hazırlanan şüpheli suçüstü yakalandı.

Son tüketimi 5 yıl geçmiş... Vatandaşa satacaktı!

Gıda teröristi 5 yıllık peynirleri tekrar piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada, Honaz’ın Karateke Mahallesi'nde yaşayan Ramazan C’nin (27) piyasadan son kullanma tarihi geçen süt ve peynirli toplayarak tekrar piyasaya sürdüğü tespit edildi. Halk sağlığı ile oynayarak halksız kazanç elde elden gıda teröristinin üretim yaptığı depoya sabaha karşı yapılan operasyonda, yeniden ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 ton peynir ele geçirildi. Son kullanma tarihi 3 ila 5 yıl önce geçmiş peynirleri cüzzi bir ücretle toplayıp güncel fiyattan satan Ramazan C, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Vatandaşın sofrasına ulaşması son anda jandarma tarafından engellenen 3 ton peynire ise imha edilmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son tüketimi 5 yıl geçmiş... Vatandaşa satacaktı

Son tüketimi 5 yıl geçmiş... Vatandaşa satacaktı

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