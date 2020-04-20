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20.04.2020 - 18:20 |

Sonbahar Eş Anlamlısı Nedir? Sonbahar Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Dünyada yaşanan dört mevsimden biri de sonbahardır. Sonbahar kelimesinin eş anlamı bulunmaktadır. Sonbahar birleşik mi ayrı mı yazılır? Doğru yazılışı nasıldır? Sonbahar kelimesi eş anlamlı kelimesi nasıl yazılır? Bu soruların cevabını TDK sözlüklerinden bulmak mümkündür. Peki, sonbahar kelimesi eş anlamlısı nedir sizler derledik.

Sonbahar Eş Anlamlısı Nedir? Sonbahar Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Dilimizde kullanılan birçok kelimenin eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler aynı anlamlar barındırmaktadır. Sonbahar kelimesinin eş anlamlı kelimesi ise güz kelimesi olarak kaynaklarda belirtilmiştir.

Sonbahar Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sonbahar kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerindeki anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Kuzey yarım kürede eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süredir. Güz, hazan, bağ bozumu

- Yaşlılık dönemi 

Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı olan kelimelerdir. Fakat bu kelimelerin yazılışları farklıdır. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde sonbahar kelimesinin anlamına da ulaşılabilmektedir. Sonbahar kelimesinin yakın anlamı, anlamdaşı veya eş anlamı güz kelimesidir.

Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı barındırmaktadır. Bu sebeple cümle içerisinde kullanılan sonbahar kelimesi yerine aynı anlam barındıran eş anlamlı kelimesi güz kullanılabilir.

 

Yerli solunum cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildiBaykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, seri üretimine başlanan yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk." dedi.
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