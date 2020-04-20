Sonbahar Eş Anlamlısı Nedir? Sonbahar Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Dilimizde kullanılan birçok kelimenin eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler aynı anlamlar barındırmaktadır. Sonbahar kelimesinin eş anlamlı kelimesi ise güz kelimesi olarak kaynaklarda belirtilmiştir.

Sonbahar Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sonbahar kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerindeki anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Kuzey yarım kürede eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süredir. Güz, hazan, bağ bozumu

- Yaşlılık dönemi

Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı olan kelimelerdir. Fakat bu kelimelerin yazılışları farklıdır. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde sonbahar kelimesinin anlamına da ulaşılabilmektedir. Sonbahar kelimesinin yakın anlamı, anlamdaşı veya eş anlamı güz kelimesidir.

Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı barındırmaktadır. Bu sebeple cümle içerisinde kullanılan sonbahar kelimesi yerine aynı anlam barındıran eş anlamlı kelimesi güz kullanılabilir.