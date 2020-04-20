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20.04.2020 - 19:41 |

Sonuç Eş Anlamlısı Nedir? Sonuç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türkçede en çok kullanılan ve farklı amaçlarda değerlendirilen sözcükler arasında sonuç geliyor. Aynı şekilde eş anlamlı olan alternatif sözcük üzerinden de sonuç kelimesini değerlendirebilirsiniz. Sonuç eş anlamlısı nedir? Sonuç kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında detaylar.

Sonuç Eş Anlamlısı Nedir? Sonuç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Sonuç kelimesi için Türk Dil Kurumu üzerinden, ‘netice’ eş anlamlı sözcüğü karşımıza çıkıyor. Farklı yerlerde amaca uygun sonuç kelimesini kullanırken, bunun için netice sözcüğünün eş anlamlı şekilde ele alabilirsiniz.

Sonuç Eş Anlamlısı Nedir?

Bir olayın ortaya çıkardığı ve yol açtığı; olay, durum ya da sorunun ulaştığı en son nokta olarak sonuç kelimesi dile getirilmektedir. Aynı zamanda bir girişim ya da bir amaç doğrultusunda elde edilen şey olarak da söylemek mümkün. Bu tanımlama üzerinden sonuç kelimesi ile beraber eş anlamlı olarak, netice sözcüğünü alternatif şekilde değerlendirebilirsiniz.

Sonuç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlısı olduğu gibi sonuç kelimesinin de bulunmaktadır. Bu doğrultuda netice sözcüğünü kullanabilirsiniz.

‘’Sonuç bizim için iyi bitti.’’

‘’Neticeyi almak için bugün doktora gidiyorum.’’

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