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06.06.2020 - 22:27 | | AA

Sopalarla, silahlarla birbirlerine girdiler! Ortalık savaş alanına döndü

Düzce'de iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Karaca Mahallesi'nde 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı sopalı kavgaya dönüşen olayda M.K. ile A.K. hafif yaralandı, M.Y. ve I.E.T. olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Alkollü olduğu öne sürülen M.K. sağlık ekiplerine direnince polis ekipleri müdahale etti. Ekiplerce güçlükle ambulansa bindirilen M.K. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sopalarla, silahlarla birbirlerine girdiler Ortalık savaş alanına döndü



Olay yerinde toplanan kalabalığa sosyal mesafe kuralına uymadıkları için polis ekiplerince uyarı anonsu yapıldı.

Kavgaya karışan A.K. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

 

Düzce'de bıçaklı sopalı kavga: 2 yaralıDüzce'de iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.
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