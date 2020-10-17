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17.10.2020 - 13:20 | | DHA

Sopayla dövülen köpeği jandarma sahiplendi

Bartın'da, H.Ş.’nin kümesindeki tavuklarının yumurtalarını yediği iddiasıyla sopayla dövdüğü köpeği, jandarma sahiplendi. 'Boncuk' adı verilen köpek için jandarma karakolunun bahçesine kulübe yapıldı.

Sopayla dövülen köpeği jandarma sahiplendi

Bartın merkeze bağlı Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş., önceki gün tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği sahipsiz köpeği, kümeste yakalayarak sopa ile dövdü H.Ş., çevredeki çocukların bağırışları üzerine köpeği bırakıp, evine gitti.

Vatandaşların şikayetçi olması üzerine köye gelen jandarma, H.Ş.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan H.Ş.'ye hazırlanacak tutanak doğrultusunda Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce Hayvanları Koruma

Kanunu'ndan cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi.

Sopayla dövülen köpeği jandarma sahiplendi

JANDARMA SAHİP ÇIKTI

Dövüldükten sonra kaçan köpeği dün jandarma ekipleri ormanlık alanda buldu. İlk olarak doyurulan köpek, daha sonra veteriner hekime götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. 33 personeli bulunun Kozcağız Jandarma Karakolu bahçesinde yapılan kulübede bakıma alınan köpeğe ‘Boncuk’ ismi verildi. Kulübenin üzerine Boncuk’un ismi yazıldı.

    Yangın çıkan evinin bir odasını dava süreci nedeniyle 8 yıldır muhafaza ediyorBurdur'da evlerinde çıkan yangında ellerinde ve kulaklarında oluşan ağır yanıklardan dolayı oğlu yüzde 61 engelli hale gelen İsa Gürdal, açtığı dava süreci devam ettiği için 8 yıldır yanan odayı muhafaza ediyor. Odanın sürekli kilitli olduğunu söyleyen Gördül, "Burası bütün tozlarıyla, yangın izleriyle korunuyor. Sadece bilirkişi, keşif ve hakim eve gittiğinde kapısı açılıyor. Bu zamana kadar odada 3 kez bilirkişi incelemesi yapıldı' dedi.
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