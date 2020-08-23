Sopayla dÃ¶vÃ¼len 'Pongo'yu Ä°talyan aile sahiplendi!

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Sopayla dövülen 'Pongo'yu Ä°talyan aile sahiplendi!
ABONE OL
23.08.2020 - 13:12 | | DHA

Sopayla dövülen 'Pongo'yu Ä°talyan aile sahiplendi!

Kayseriâ€™de 6 ay Ã¶nce sahibinin sopalÄ± ÅŸiddetine uÄŸrayarak birÃ§ok yerinde yara ve kÄ±rÄ±klar oluÅŸan 'Pongo' isimli kurt kÃ¶peÄŸi, Kayseri Hayvan HaklarÄ± DerneÄŸi tarafÄ±ndan Ã¶zel klinikte tedavi ettirilerek saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu. Sosyal medyada olayÄ± gÃ¶ren Ä°talyan aile TÃ¼rkiye'ye gelerek 'Pongo'yu teslim alÄ±p, Ã¼lkelerine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Sopayla dövülen 'Pongo'yu Ä°talyan aile sahiplendi!

GeÃ§en 5 Åžubat'ta Kayseri DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Melikgazi ilÃ§esinin KÄ±lÄ±Ã§arslan Mahallesinde bir kÃ¶peÄŸe eziyet edildiÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. BÃ¶lgeye giden ekipler, yabancÄ± uyruklu bir kiÅŸinin kurt kÃ¶peÄŸine sopayla eziyet ettiÄŸini belirledi. KÃ¶peÄŸe eziyet eden kiÅŸiye 947 TL adli para cezasÄ± uyguladÄ±. Sahibib sopalÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu birÃ§ok yerinde yara ve kÄ±rÄ±klar oluÅŸan kÃ¶pek ise bakÄ±m ve tedavisi yapÄ±lmak Ã¼zere Molu GeÃ§ici KÃ¶pek BakÄ±mevi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DERNEK SAHÄ°P Ã‡IKTI

BarÄ±nakta veteriner hekim tarafÄ±ndan tedavisi yapÄ±lan kÃ¶peÄŸe Kayseri Hayvan HaklarÄ± DerneÄŸi sahip Ã§Ä±ktÄ±. Ã–zel kliniÄŸe gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek, tedavi edilen 'Pongo' isimli kurt kÃ¶peÄŸi 6 ay sonra saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.

Ä°TALYA'YA GÃ–TÃœRÃœLDÃœ

YaÅŸanan olayÄ± sosyal medyadan gÃ¶ren Ä°talyan bir aile, 'Pongo' isimli kÃ¶peÄŸi Ã¼lkelerine gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in Kayseri Hayvan HaklarÄ± DerneÄŸi'ne talepte bulundu. Talebi deÄŸerlendiren dernek, Ä°talyalÄ± ailenin isteÄŸini kabul etti. Kayseri'den Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼len 'Pongo', yeni ailesine teslim edildi. Pongo'yu sahiplenen aile, uÃ§akla Ä°talya'ya dÃ¶ndÃ¼.

'Pongo'yu yeni ailesine teslim ettiklerini belirten Kayseri Hayvan HaklarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± NilgÃ¼n Uzel, "6 ay Ã¶nce sahibinin ÅŸiddetine maruz kalan Pongo'yu tedavi ettirdik. Pongo'yÄ± ilk aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k yaralarÄ± vardÄ±. Klinikte, dernek bÃ¼tÃ§emizle tÃ¼m bakÄ±m ve aÅŸÄ±larÄ±nÄ±ÂyaptÄ±rdÄ±k. 6 ay sonra saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu. Åžimdi de onu Ã§ok isteyen yeni ailesine gÃ¶nderdik. Daha Ã¶nce de annesini kaybeden bir 'Boza' isimliÂsÄ±payÄ± da tedavi ettirip Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± Sezen Aksu'ya teslim etmiÅŸtik " dedi.

Â 

92 model otomobile 45 bin TL verdiElazÄ±ÄŸâ€™da genç bir kadÄ±n korona virüsten (Covid-19) dolayÄ± üstü açÄ±labilir araç ararken, gördüÄŸü 1992 model Serçeâ€™yi 45 bin liraya aldÄ±. Trafikte üstü açÄ±k hale getirilen Serçeâ€™yi bir kadÄ±nÄ±n kullanmasÄ± ise vatandaÅŸlarÄ±n dikkatini çekiyor.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Sopayla dövülen 'Pongo'yu Ä°talyan aile sahiplendi!

Sopayla dÃ¶vÃ¼len 'Pongo'yu Ä°talyan aile sahiplendi!

YargÄ±tay'dan flaÅŸ tazminat kararÄ±! Ä°ptal edildi

YargÄ±tay'dan flaÅŸ tazminat kararÄ±! Ä°ptal edildi

Sinabung YanardaÄŸÄ±'nda hareketlilik

Sinabung YanardaÄŸÄ±'nda hareketlilik

KPSS baÅŸvurularÄ± Önlisans - OrtaöÄŸretim - DHBT ne zaman? ÖSYM 2020 sÄ±nav takvimi

KPSS baÅŸvurularÄ± Ã–nlisans - OrtaÃ¶ÄŸretim - DHBT ne zaman? Ã–SYM 2020 sÄ±nav takvimi

SÄ±radaki Haber