Sopayla dÃ¶vÃ¼len 'Pongo'yu Ä°talyan aile sahiplendi!

GeÃ§en 5 Åžubat'ta Kayseri DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Melikgazi ilÃ§esinin KÄ±lÄ±Ã§arslan Mahallesinde bir kÃ¶peÄŸe eziyet edildiÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. BÃ¶lgeye giden ekipler, yabancÄ± uyruklu bir kiÅŸinin kurt kÃ¶peÄŸine sopayla eziyet ettiÄŸini belirledi. KÃ¶peÄŸe eziyet eden kiÅŸiye 947 TL adli para cezasÄ± uyguladÄ±. Sahibib sopalÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu birÃ§ok yerinde yara ve kÄ±rÄ±klar oluÅŸan kÃ¶pek ise bakÄ±m ve tedavisi yapÄ±lmak Ã¼zere Molu GeÃ§ici KÃ¶pek BakÄ±mevi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DERNEK SAHÄ°P Ã‡IKTI

BarÄ±nakta veteriner hekim tarafÄ±ndan tedavisi yapÄ±lan kÃ¶peÄŸe Kayseri Hayvan HaklarÄ± DerneÄŸi sahip Ã§Ä±ktÄ±. Ã–zel kliniÄŸe gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek, tedavi edilen 'Pongo' isimli kurt kÃ¶peÄŸi 6 ay sonra saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.

Ä°TALYA'YA GÃ–TÃœRÃœLDÃœ

YaÅŸanan olayÄ± sosyal medyadan gÃ¶ren Ä°talyan bir aile, 'Pongo' isimli kÃ¶peÄŸi Ã¼lkelerine gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in Kayseri Hayvan HaklarÄ± DerneÄŸi'ne talepte bulundu. Talebi deÄŸerlendiren dernek, Ä°talyalÄ± ailenin isteÄŸini kabul etti. Kayseri'den Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼len 'Pongo', yeni ailesine teslim edildi. Pongo'yu sahiplenen aile, uÃ§akla Ä°talya'ya dÃ¶ndÃ¼.

'Pongo'yu yeni ailesine teslim ettiklerini belirten Kayseri Hayvan HaklarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± NilgÃ¼n Uzel, "6 ay Ã¶nce sahibinin ÅŸiddetine maruz kalan Pongo'yu tedavi ettirdik. Pongo'yÄ± ilk aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k yaralarÄ± vardÄ±. Klinikte, dernek bÃ¼tÃ§emizle tÃ¼m bakÄ±m ve aÅŸÄ±larÄ±nÄ±ÂyaptÄ±rdÄ±k. 6 ay sonra saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu. Åžimdi de onu Ã§ok isteyen yeni ailesine gÃ¶nderdik. Daha Ã¶nce de annesini kaybeden bir 'Boza' isimliÂsÄ±payÄ± da tedavi ettirip Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± Sezen Aksu'ya teslim etmiÅŸtik " dedi.

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