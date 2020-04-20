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20.04.2020 - 17:30 |

Soru EÅŸ AnlamlÄ±sÄ± Nedir? Soru Kelimesinin EÅŸ EnlamÄ± Olan Sözcükler

Soru kelimesi, dilimizde sÄ±klÄ±kla kullanÄ±lan kelimelerden biridir. Ã–zellikle, kullanÄ±m anlamÄ± bakÄ±mÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±r. Bu sebeple, soru kelimesinin TDK'ya gÃ¶re doÄŸru yazÄ±lÄ±ÅŸÄ±, eÅŸ anlamÄ± nedir Ã¶ÄŸrenebilir, cÃ¼mlelerinizde sÄ±klÄ±kla kullanabilirsiniz. Soru ne demek, eÅŸ anlamlÄ±sÄ± nedir, nasÄ±l yazÄ±lÄ±r, birleÅŸik mi ayrÄ± mÄ± yazÄ±lÄ±r, detaylarÄ±yla derledik.Â

Soru EÅŸ AnlamlÄ±sÄ± Nedir? Soru Kelimesinin EÅŸ EnlamÄ± Olan Sözcükler

TÃ¼rkÃ§ede sor fiiline -u eki eklenerek tÃ¼retilmiÅŸ olan, soru kelimesinin anlamÄ±, 'bir ÅŸeyi Ã¶ÄŸrenebilmek iÃ§in, birine yÃ¶neltilen, cevap gerektiren yazÄ± ya da sÃ¶z' demektir.

Soru Nedir?

TDK'ya gÃ¶re, soru kelimesinin 2 farklÄ± anlamÄ± bulunmaktadÄ±r. Birinci anlamÄ±, en sÄ±k kullanÄ±lmakta olan 'bir kiÅŸiye yÃ¶neltilen ve cevap gerektiren sÃ¶z veya yazÄ±' , 2. anlamÄ± ise; ' Ã–ÄŸrenciye sÄ±navda yÃ¶neltilen sÃ¶z veya yazÄ±' anlamÄ±na gelmektedir.Â 

Soru Kelimesinin EÅŸ AnlamlÄ±sÄ±

Soru kelimesinin bilinen ve en sÄ±k kullanÄ±lan eÅŸ anlamlÄ±sÄ± 'sual' kelimesidir. Sual kelimesi, dilimize ArapÃ§adan geÃ§miÅŸtir. Soru kelimesi kullanÄ±larak kurulacak bir cÃ¼mlede, sual kelimesi de rahatlÄ±kla kullanÄ±labilir. ZÄ±t anlamlÄ±sÄ± bulunmamaktadÄ±r.

Soru Kelimesinin CÃ¼mle Ä°Ã§erisindeki Ã–rnekleriÂ 

Soru kelimesi ve anlamdaÅŸÄ± olan sual kelimesini, cÃ¼mle iÃ§erisindeki Ã¶rneklerini ÅŸu ÅŸekilde inceleyebiliriz; 'SÄ±navda Ã§Ä±kan sorular beni Ã§ok zorladÄ±' veya 'Bu sualler Ã¼zerine bir sÃ¼re dÃ¼ÅŸÃ¼nmem gerekebilir.'

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Corona virüs hastasÄ±nda iyileÅŸme gören doktorun danslÄ± sevinciHACETTEPE Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanÄ± Dr. Adnan Menderes Vural (34) bir haftadÄ±r yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gören corona virüs hastasÄ±nÄ±n iyileÅŸme göstermesi üzerine, sevincini dans ederek gösterdi. Dr. Vural'Ä±n koruyucu giysileriyle Michael Jackson'Ä±n bir ÅŸarkÄ±sÄ± eÅŸliÄŸinde dans etmesi sosyal medyada büyük beÄŸeni topladÄ±.
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