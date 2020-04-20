TÃ¼rkÃ§ede sor fiiline -u eki eklenerek tÃ¼retilmiÅŸ olan, soru kelimesinin anlamÄ±, 'bir ÅŸeyi Ã¶ÄŸrenebilmek iÃ§in, birine yÃ¶neltilen, cevap gerektiren yazÄ± ya da sÃ¶z' demektir.

Soru Nedir?

TDK'ya gÃ¶re, soru kelimesinin 2 farklÄ± anlamÄ± bulunmaktadÄ±r. Birinci anlamÄ±, en sÄ±k kullanÄ±lmakta olan 'bir kiÅŸiye yÃ¶neltilen ve cevap gerektiren sÃ¶z veya yazÄ±' , 2. anlamÄ± ise; ' Ã–ÄŸrenciye sÄ±navda yÃ¶neltilen sÃ¶z veya yazÄ±' anlamÄ±na gelmektedir.Â

Soru Kelimesinin EÅŸ AnlamlÄ±sÄ±

Soru kelimesinin bilinen ve en sÄ±k kullanÄ±lan eÅŸ anlamlÄ±sÄ± 'sual' kelimesidir. Sual kelimesi, dilimize ArapÃ§adan geÃ§miÅŸtir. Soru kelimesi kullanÄ±larak kurulacak bir cÃ¼mlede, sual kelimesi de rahatlÄ±kla kullanÄ±labilir. ZÄ±t anlamlÄ±sÄ± bulunmamaktadÄ±r.

Soru Kelimesinin CÃ¼mle Ä°Ã§erisindeki Ã–rnekleriÂ

Soru kelimesi ve anlamdaÅŸÄ± olan sual kelimesini, cÃ¼mle iÃ§erisindeki Ã¶rneklerini ÅŸu ÅŸekilde inceleyebiliriz; 'SÄ±navda Ã§Ä±kan sorular beni Ã§ok zorladÄ±' veya 'Bu sualler Ã¼zerine bir sÃ¼re dÃ¼ÅŸÃ¼nmem gerekebilir.'

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