Sorumluluk sınavı ne zaman 2020? Sorumluluk sınavı nerede, hangi derslerden olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluk sınavları hakkında açıklama yaptı. Milyonlarca öğrenci, sorumluluk sınavı tarihlerini öğrenmek için harekete geçti. Aynı zamanda kimlerin sorumluluk sınavına katılım sağlayacağı merak konusu oldu. İşte sorumluluk sınavı hakkında bilinmesi gerekenler...

SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan Sorumluluk Sınavı 22-30 Haziran 2020 tarihleri aralığında yapılacak.

SORUMLULUK SINAVINA KİMLER KATILACAK?

Sorumluluk sınavı, MEB tarafından lise 12'nci sınıf öğrenciler için yapılacak.

MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter hesabından sorumluluk sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.

Safran, "Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

SORUMLULUK SINAVI NASIL OLACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

SORUMLULUK SINAVLARINDA HANGİ KONULAR OLACAK?

Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.