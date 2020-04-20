Sorun Eş Anlamlısı Nedir? Sorun Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türkçede eş anlamlı kelimelerin kullanımı, son derece yaygındır. Neredeyse bütün kelimelerin eş anlamlısı bulunmaktadır. Sorun kelimesinin eş anlamlısı ise problemdir.



Sorun Eş Anlamlısı Nedir?



Sorun kelimesi nasıl yazılır ve birleşik mi ayrı mı? tarzında sorular, çok fazla merak edilmektedir. Sorun kelimesinin eş anlamlısı mesele kelimesidir. Mesele kelimesi, temelde sorun kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır. Temelde aynı anlamı taşımasından dolayı sorun kelimesi yerine mesele kelimesinin kullanımında herhangi bir anlam kayması yaşanmamaktadır.



Sorun Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler



Sorun kelimesinin mesele kelimesinden başka birçok eş anlamı bulunmaktadır. Dert, problem ve sıkıntı gibi kelimeler de sorun kelimesinin eş anlamlısıdır. Aynı anlamı taşıdığından, cümlenin içerisinde sorun kelimesinin yerini tutabilmektedir. Sorun kelimesi yerine mesele, dert, problem ve sıkıntı gibi kelimeler kullanılırsa, cümle içerdiği anlamı korumaktadır. Her ne kadar sorun kelimesinin birçok eş anlamlı kelimesi bulunsa da en yaygını mesele kelimesidir.