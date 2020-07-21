Sosyal medya düzenlemesi nedir? Sosyal medya düzenlemesi maddeleri nelerdir?

Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Sosyal medya için kanun teklifine yönelik AK Partili Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklama yaptı. Zengin'in açıklamasının detayları araştırılıyor. Peki sosyal medya düzenlemesi maddeleri nedir?

AK Partili Zengin açıklamalarından satır başları şöyle;

MHP ile birlikte çalıştığımız bu düzenleme çok önemli. Bütün kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Sosyal medya ile ilgili sosyal ağ düzenleyici şirketler yurt dışında. Bizim yaptığımız düzenleme ile bu şirketlere sorumluluk getiriyoruz.

Yeni oluşan yaşam alanıyla ilgili düzenleme içerisinde. Fransa’da Almanya’da Amerika’da arayışlar var. Sosyal medya ile ilgili hukuk düzenlemeleri uluslararası standarda gelmedi. Hakarete, tacize son vermeyi hedefliyoruz.

Bu düzenlemeyi yaparken birinci önceliğimiz özgürlükler. Bütün dünya sosyal medya ile ilgili bir arayış içinde. Her ülke düzenlemeler yapıyor. Sosyal ağ sağlayıcıları adı altında bir düzenleme, bir muhataplık oluşturmak istiyoruz.

Günlük erişim 1 milyondan fazlaysa temsil olacak.

Bu düzenlemenin en önemli amacı da idari olarak, hukuki olarak ve mali olarak bir muhataplık teşkil etmek.

(Temsilci bulundurulmazsa...)

5 aşamalı yaptırım süreci var. Temsilcisi olmayan Sosyal ağ sağlayıcılara 3 aylık reklam vermeme yasağı getirilecek. Birinci önceliğimiz asla sosyal ağ sağlayıcıların kapanması değil. Kurul tarafından 10 milyon idari para cezası olacak. 30 günlük bekleme süresinden sonra bu kez de 30 milyon TL'lik bir idari para cezası daha olacak.

6 aylık sürede raporlama zorunlu olacak.

Temsilici olmayan ağa 10 milyon TL ceza verilecek.

Temsilcisi olmayan kurum yeni reklam yapamayacak.

Kişilik hakkı ihlalinde 5 milyon TL ceza uygulanacak.

Hak ihlalinde temsilciye başvuru mekanizması olacak.

Ağ sağlayıcısından zararın tanzimi istenecek.

Sosyal ağlarda 'unutulma hakkı' olacak.

Hukuki zeminde varlıklarını sürdürmelerini istiyoruz.

Yurtdışı hesaplardan paylaşımlar için tebligat yapılacak.