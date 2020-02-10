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10.02.2020 - 14:40 | | DHA

Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler

Adapazarı’nda, iki genç kız vücutlarını tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddelerde gezdi. Vatandaşlar genç kızları ilgiyle izlerken, o anları arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler
Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler
Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler
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Adapazarı Çark Caddesi’nde dün akşam saatlerinde iki genç kızı görenler şaşkınlıkla izledi. Genç kızlar sosyal medya hesaplarında paylaşmak için vücutlarını baştan aşağı tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddede gezdi.

Kızların ne yaptığını anlamaya çalışanlar ilgiyle izlerken, bu sırada kızların arkadaşları cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntüledi.

Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler

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