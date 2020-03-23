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23.03.2020 - 10:03 | | DHA

Sosyal medyada asılsız ‘corona virüs’ paylaşımı yapanlara operasyon

Adana polisi, sosyal medyada asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan 31 kişi hakkında işlem başlattı.

Sosyal medyada asılsız ‘corona virüs’ paylaşımı yapanlara operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden asılsız ve provokatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) paylaşımları yapan 31 kişi hakkında, ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ve yaymak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca polis, çok sayıda dijital materyale el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce, sosyal medya hesapları üzerinden halkı galeyana getirecek şekilde asılsız paylaşım yapan kişiler hakkında gelen ihbarları anında değerlendirildiği, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.

İstanbul’da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrolİstanbul Okmeydanı’nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın corona virüs salgınını bahane ederek “Kolonya ister misin?” diyerek 2 bin 660 lirasını gasp eden zanlı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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