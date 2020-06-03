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03.06.2020 - 07:00 | | MELTEM GÜNAY İstanbul

Sosyal medyada baba kapışması

Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV), “Baba Destek Programı”na (BADEP) katılan babalar, korona günlerinde evde oldukları zamanda hem çocuklarıyla kaliteli vakit geçiriyor hem de ev işlerine yardımcı oluyor.

Sosyal medyada baba kapışması
MELTEM GÜNAY İstanbul

AÇEV’in 1996’dan beri uyguladığı ve geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından da desteklenmeye başlayan programa 2019 yılında katılan 800’den fazla baba, öğrendiklerini uygulayarak bu zor günlerde ailelerine büyük destek veriyor. O babalardan biri de Yüksel Bayer. 8 yaşında bir kızı ve yedi yaşında da oğlu olan Bayer, “İşimden dolayı çocuklarımı çok az görebiliyorum. 2019 yılında AÇEV’in, Baba Destek Programı’na katıldım. 13 hafta 15 baba, çocuklarımızla ilgili konuştuk. Orada fark ettim ki işimin de etkisiyle çocuklarımla hiç zaman ayıramıyorum. Hatta çocuklarımıza örnek olacaksak, eşim ile de sorumluluklarımızı eşit olarak paylaşmamız gerektiğini fark ettim. Koronavirüs nedeniyle evdeyiz. Ev içinde kendimize zamanlar planladık, kursta öğrendiğim etkinlikleri tekrar uygulamaya başladık. Evde çiçek ektik ve büyümesini izliyoruz. Ev işlerini birlikte yapıyoruz” diye anlattı

Koronavirüste işe yaradı

Ali Ekber Balku da bu dönemi evinde çocuklarıyla AÇEV’de öğrendiklerini uygulayarak geçirdiklerini anlatırken, programa Manisa’dan katılan Tüncay Kenci de, “Program sırasında, diğer babalarla konuştukça kendi babalığımı sorgulamaya ve çocuklarımla daha kaliteli zaman geçirmenin yollarını aramaya başladım. Çocukların gelişim alanlarını destekleyecek farklı oyunlar araştırmaya başladım ve birçok oyunu sınıfımdaki öğrencilere ve kendi çocuklarıma taşımaya başladım. Hatta bir sosyal medya hesabı oluşturarak etkinlikleri topluma yaymaya başladım. Korona günlerinde bu etkinlikler benim ve çocuklarımın çok işine yaradı. Grubuma devam eden babalarla  hem AÇEV’in etkinliklerini uyguluyoruz hem de yeni etkinlikler geliştiriyoruz, birbirimizle paylaşıyoruz” dedi.  

Sosyal medyada baba kapışması

Babalar, kendi aralarındaki Whatsapp gruplarında yaptıklarını paylaşıp birbirlerine meydan okuyor.

 

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