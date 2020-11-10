Sosyal medyada DEAŞ propagandası yapan kişi, tutuklandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı saptanan C.B.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan C.B.'nin evinde yapılan aramada ise örgüte ait 4 kitap ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen C.B., tutuklandı.