10.11.2020 - 10:14 | | DHA
Sosyal medyada DEAŞ propagandası yapan kişi, tutuklandı!
Adana’da, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen C.B. gözaltına alındı. Evinde, örgüte ait kitaplar ele geçirilen C.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı saptanan C.B.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan C.B.'nin evinde yapılan aramada ise örgüte ait 4 kitap ve bir cep telefonu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen C.B., tutuklandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.