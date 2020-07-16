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16.07.2020 - 10:10 | | DHA

Sosyal medyada Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutukladı

Sosyal medya üzerinden Hz.Muhammed hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet ekipleri çalışma başlattı. Paylaşımı yaptığı belirlenen şüpheli Muhammed Cevdet S. düzenlenen operasyonla Fatih'teki evinde gözaltına alındı. Evinde yapılan aramaların ardından şüphelinin bilgisayarının hard diskine el koyuldu. Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Cevdet S. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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