Sosyal medyada 'ışık' polemiği! Peş peşe sert tepkiler geldi...

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter hesabından 'Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı AYM fotoğrafı, polemik konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız. Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ne saçmalık, kendinize gelin" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti kanadından bir başka tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Muş, "Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren 'AYM'nin ışıkları yanıyor' sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum ya da kişi, milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez" diyerek Engin Yıldırım'ın paylaşımını eleştirdi.

ADALET BAKANI GÜL

Adalet Bakanı Gül Twitter'dan açıklama yaptı. Gül, "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır." ifadelerini kullandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VARANK: KİMSE MERAK ETMESİN...

Bakan Varank Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: DEMOKRASİMİZİ KORUMAYA YEMİNLİYİZ

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye’nin “HUKUK GÜVENLİĞİ”ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz. Türkiye’nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz." ifadelerini kullandı.

ERSOY'DAN SERT TEPKİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da sosyal medya hesabında "Demokrasiye ve milletimize meydan okuyanların Kandillerini, tek tek söndürdük... Yine söndürürüz..." mesajını paylaştı.

İÇİŞLERİ: IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından da 'Işıklarımız hiç sönmüyor' başlıklı fotoğraflar paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı'nın Ağrı'da 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklaması da bu konuya atıfta bulunularak, "Işıklarımız yanmaya devam ederken, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi" şeklinde kamuoyuna duyuruldu.

'BİR SANİYE DURMASIN, İSTİFA ETSİN!'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da 'Dün "Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor" diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!' diyerek tepki gösterdi.







