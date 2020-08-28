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28.08.2020 - 12:36 | | DHA

Sosyal medyada rezalet! Samsun'da yakalandı

Samsun'da, uygunsuz görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan N.A., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medyada rezalet! Samsun'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan uygunsuz görüntülerini paylaşan N.A.'yı takibe aldı. Ekipler, İlkadım ilçesinde oturduğu belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan N.A.'nın evinde arama da yapıldı, dijital materyallere el koyuldu. N.A., 'müstehcenlik içeren görüntüleri paylaşmak' suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

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