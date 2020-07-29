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29.07.2020 - 18:10 | | İHA

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Kadını yola savurdu

İzmir’in Balçova ilçesinde otomobilin park eden bir kadına şiddet uygulayan şahıs, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Olay, öğle saatlerinde Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alış veriş için caddeye gelen Zeliha Ç. isimli kadın, arabasını bir otobüs firmasının ofisinin önüne park etmek istedi. İddialara göre, ofisin önüne araç park edilmesini engellemek için sandalye koyan K.Ö., bu esnada dükkandan çıkarak kadın sürücü ile tartıştı. Tartışmanın ardından esnafın kadına şiddet uyguladığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler Kadını yola savurdu

Olayın ardından kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılan Zeliha Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

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