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08.02.2021 - 17:53 | | DHA

Sosyal medyada terör örgütü propagandasına 39 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 1264 hesap hakkında çalışma yapıldığını, 575 hesap kullanıcısının tespit edilerek işlem başlatıldığını ve şu ana kadar 39 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medyada terör örgütü propagandasına 39 gözaltı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi. Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular ile çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesaplarının yakından takip edildiği ifade edilerek, 1-7 Şubat 2021 tarihleri arasında, FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 639, PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 567, aşırı sol terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 40 ve DEAŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 18 olmak üzere 1264 hesap hakkında çalışma yapıldığı kaydedildi. Şu ana kadar tespit edilen 575 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında işlem başlatıldığı belirtilirken, bu hesapları kullanan 39 kişinin gözaltına alındığı ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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