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09.11.2020 - 12:41 | | DHA

Sosyal medyadan canlı yayınladığı yolculuğu ölümle bitti!

Gaziantep’te, direksiyon başında sosyal medya hesabından canlı yapan Ahmet İspir (43), otomobiliyle park halindeki kamyona çarparak, hayatını kaybetti.

Kaza, Bedirkent Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Huzurevinde bakıcılık yapan Ahmet İspir, 27 TB 338 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Ancak bu sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan 31 SL 962 plakalı kamyona çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan İspir, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 2 çocuk babası İspir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YOLDA CANLI YAYIN YAPTI

Ahmet İspir'in yolculuk sırasında, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında şarkı dinleyip, yolları gösterdiği görüldü. Yayına, kaza sonrası sağlık ekiplerinin 'sosyal medya hesabından canlı yayın yapıyormuş' sözleri de yansıdı.

Ahmet İspir'in cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.
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