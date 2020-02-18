Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 6 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, sosyal medyadan örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, Iğdır ve Tuzluca ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.