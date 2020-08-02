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02.08.2020 - 22:25 | | DHA

Sosyal medyanın konuştuğu görüntüler! Şoför sitem edince...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde halk otobüsü sürücüsü, otobüste bulunan yolcuların bayramını kutlamamasına sitem ederek, üzüntüsünü belirten bir konuşma yapınca, yolcular alkışlayarak bayramını kutladı.

Sosyal medyanın konuştuğu görüntüler! Şoför sitem edince...

Körfez ilçesi ile İzmit arasında sefer yapan halk otobüsünün sürücüsü İbrahim Çankaya, bayramın ilk günü yolcu taşıdığı sırada bayramını kutlamayan yolculara sitem etti. İbrahim Çankaya yolculuk sırasında yolculara seslenerek, "Bütün yolcularıma önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Sizler önce Allah'a sonra kaptanlara emanetsiniz. Araçta şu an ortalama 30 yolcumuz var. Bir üzüntümü paylaşacağım, kaptanların işlerini severek yapması yolcunun elinde olan bir şey. Elçiye zeval olmaz, bayramınız mübarek olsun. 30 kişiden bir tanesi bayramı kutlasaydı ben bu konuşmayı yapmayacaktım. Rabbim hepinizin yolunu açık etsin. Nice bayramları nasip etsin diyorum, hayırlı bayramlar olsun diyorum." dedi. 

İbrahim Çankaya'nın konuşmasının ardından yolcular alkışlayarak bayramını kutladı. 

Sosyal medyanın konuştuğu görüntüler Şoför sitem edince...

Ula, 'Sakin Şehir' sakinlikten çıktıMuğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Turistik mahalleye giriş ve çıkışlar tıkanırken, sahiller tıklım tıklım doldu, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.
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