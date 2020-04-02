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02.04.2020 - 16:13 | | DHA

Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye araçla dezenfektan püskürttü

Şanlıurfa’da ihtiyaç sahibi ailelere verilecek 1000 liralık yardım parasının dağıtımına başlanmasıyla PTT önlerinde kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturan kalabalığa belediye görevlileri araçlardan dezenfektan sıkarak önlem almaya çalıştı.

Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye araçla dezenfektan püskürttü
Kurallara uymayınca üzerlerine dezenfektan sıkıldı
Kurallara uymayınca üzerlerine dezenfektan sıkıldı
Kurallara uymayınca üzerlerine dezenfektan sıkıldı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine verilecek bin liralık yardım parasını almak için kentte çok sayıda kişi erken saatlerden itibaren Sarayönü ve Eyyübiye semtlerinde bulunan PTT şubelerine gidenler kuyruk oluşturdu.

Yaşanan yoğunluk üzerine şubeye çevik kuvvet polisi ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.

Sosyal mesafeye uymayarak kuyruk oluşturanları polis, megafonla sık sık uyardı.

Yaşanan kalabalık ve uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen kalabalığın üzerine, belediye görevlileri önlem amaçlı araçla dezenfektan püskürttü.

Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye araçla dezenfektan püskürttü

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