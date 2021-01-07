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07.01.2021 - 09:55 | | İHA

'Sosyal mesafeye uyalım' uyarısı asıp kumar oynadılar!

Adana’da pandemi nedeniyle kapalı olması gereken kahvehaneye yapılan baskında 16 kişi kumar oynarken yakalandı. Kepengi yarı açık olan kahvehanenin girişinde “sosyal mesafeye uyalım” uyarısının bulunması dikkat çekti.

'Sosyal mesafeye uyalım' uyarısı asıp kumar oynadılar!

Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Caddesi'nde bulunan bir kahvehanenin pandemi kuralları kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu ve içeride kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis ekipleri kahvehaneye gitti.

Polis baskında kahvehanenin kepenginin yarı açık olduğunu görüp içeri girdiğinde 16 şahsın kumar oynadığını tespit etti. 16 şahsa pandemi kurallarına uymamaktan 3 bin 180’er lira olmak üzere toplam 50 bin 880 lira para cezası makbuzu düzenledi.

Sosyal mesafeye uyalım uyarısı asıp kumar oynadılar

SOSYAL MESAFE UYARISI VARDI ANCAK SOSYAL MESAFE YOKTU

Polis baskın yaptığında kahvehanenin camında yazılı olan “sosyal mesafeye uyalım” uyarısı da dikkat çekti. Uyarıya rağmen içerideki bütün masaların dolu olduğu ve sosyal mesafenin de korunmadığı görüldü. Bu sırada kahvehanedeki bazı kişiler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Kahvehanede bulunan kimi vatandaşlar utanıp yüzünü kapatırken kimi de masanın altına eğilerek yüzünü gizlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların hiç umursamadan oturduğu görülürken, kahvede bulunan herkeste maske olduğu gözlendi.

 

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