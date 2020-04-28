Sosyal mesafeyi dikkate almayınca birbirlerine girdiler!

Edinilen bilgilere göre, Akyazı Belediyesinde görevli Y.K. isimli zabıta personeli, cadde üzerinde önünde yoğunluk oluşan bir marketin önünde durarak vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu. Daha sonra araçtan inen ve mağaza içerisinde de vatandaşları uyaran zabıta ekibi ile bir vatandaş arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında, vatandaşla zabıta arasına market çalışanları girdi. Markette görevli personelleri de ceza konusunda uyaran zabıtayla market çalışanları arasında da tartışma yaşanınca, o sırada mağazada denetimde olan İşletme Bölge Müdürü, personelleri durdurarak mağazaya yollamaya çalıştı. O esnada market görevlileri ve zabıta görevlisi arasında arbede yaşandı.

Öte yandan yaşanan olay sonrası işletmeye Akyazı Belediyesi tarafından idari para cezası uygulanacağı öğrenilirken, 2 vatandaş ve işletmede çalışan bazı personellerinde zabıta memuru hakkında görevini kötüye kullanmak ve tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.