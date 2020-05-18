Sosyal mesafeyi unutup, yangÄ±nÄ± izlediler

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Merkez Ã‡ukurova ilÃ§esi Toros Mahallesi BarÄ±ÅŸ ManÃ§o BulvarÄ±'nda 11 katlÄ± apartmanÄ±n en Ã¼st katÄ±nda 3 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dairede yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. BuzdolabÄ±nÄ±n elektrik kontaÄŸÄ± alev almasÄ± sonucu Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ± fark eden ev sakinleri, dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kÄ±pÂ durumu itfaiyeye bildirdi. Ä°tfaiye ekipleri, yangÄ±n yerine sevk edilirken, apartman sakinleri de gÃ¼venlik amaÃ§lÄ± binayÄ± tahliye etti. Alev alev yanan ev, itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

YangÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼p, dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kan mahalle sakinleri ise kalabalÄ±k halinde sosyal mesafe kurallarÄ±na aldÄ±rmaksÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± izledi.Â Polis aracÄ±ndan sÃ¼rekli olarak sosyal mesafe kurallarÄ±na uyulmasÄ± iÃ§in anonslar yapÄ±lan mahalle sakinleri, gÃ¼Ã§lÃ¼kle daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.Â

Polis, elektrik kontaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kan ve evde hasara yol aÃ§an yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.