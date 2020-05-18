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18.05.2020 - 03:09 | | DHA

Sosyal mesafeyi unutup, yangÄ±nÄ± izlediler

Adana'da 11 katlÄ± apartmanÄ±n en Ã¼st katÄ±ndaki dairede buzdolabÄ±ndan kaynaklÄ± yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevlerin sardÄ±ÄŸÄ± ev itfaiye tarafÄ±ndan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± izlemek iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±kanÂ ve sosyal mesafe kuralÄ±nÄ± hiÃ§e sayan mahalle sakinleri ise polis tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Sosyal mesafeyi unutup, yangÄ±nÄ± izlediler

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Merkez Ã‡ukurova ilÃ§esi Toros Mahallesi BarÄ±ÅŸ ManÃ§o BulvarÄ±'nda 11 katlÄ± apartmanÄ±n en Ã¼st katÄ±nda 3 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dairede yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. BuzdolabÄ±nÄ±n elektrik kontaÄŸÄ± alev almasÄ± sonucu Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ± fark eden ev sakinleri, dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kÄ±pÂ durumu itfaiyeye bildirdi. Ä°tfaiye ekipleri, yangÄ±n yerine sevk edilirken, apartman sakinleri de gÃ¼venlik amaÃ§lÄ± binayÄ± tahliye etti. Alev alev yanan ev, itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Sosyal mesafeyi unutup, yangÄ±nÄ± izlediler

YangÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼p, dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kan mahalle sakinleri ise kalabalÄ±k halinde sosyal mesafe kurallarÄ±na aldÄ±rmaksÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± izledi.Â Polis aracÄ±ndan sÃ¼rekli olarak sosyal mesafe kurallarÄ±na uyulmasÄ± iÃ§in anonslar yapÄ±lan mahalle sakinleri, gÃ¼Ã§lÃ¼kle daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.Â 

Polis, elektrik kontaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kan ve evde hasara yol aÃ§an yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Sosyal mesafeyi unutup, yangÄ±nÄ± izlediler

NevÅŸehir'de otomobillerle 'açÄ±k hava sinemasÄ±' etkinliÄŸiNevÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda sinema salonlarÄ±na gidemeyen vatandaÅŸlar için açÄ±k hava sinema etkinliÄŸi düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tÄ±r garajÄ±nda yapÄ±lan etkinliÄŸe araçlarÄ±yla gelen vatandaÅŸlara, alanÄ±n giriÅŸinde belediye görevlilerince mÄ±sÄ±r ve gazoz daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
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