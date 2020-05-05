Sosyal mesafeyi yine hiçe saydılar! Adım atacak yer kalmadı

Esenler'de kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar, corona virüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri hiçe saydı. Maske takmayı ihmal etmeyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı. Vatandaşlar, yasak olmasına rağmen sebze ve meyveleri elleriyle seçti.

Adım atacak yer kalmayan semt pazarında zabıta ekipleri sık sık megafonla vatandaşlara, sosyal mesafeye uymaları ve sebze ile meyveleri elleriyle seçmemeleri konusunda uyarıda bulundu.