MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Soyer’den bakanlara teşekkür
ABONE OL
04.11.2020 - 07:00 | | İZMİR AA

Soyer’den bakanlara teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dün yaptığı açıklamada herkesin “Ben ne yapabilirim, nasıl destek olabilirim?” dediği bir iklimin yaşandığını, bunun herkesi çok gururlandırdığını ve mutlu ettiğini belirtti.

Soyer’den bakanlara teşekkür

 Evinden yemeğini pişirip getirenler olduğunu, bununla iftihar ettiklerini dile getiren Soyer, şu ifadeleri kullandı: “Bakanlarımızın burada olmasının bize büyük güç verdiğini ve büyük gurur verdiğini söylemek istiyorum. Eksik olmayın, sizlerin varlığı ile İzmir bu felaketlerin yaralarını çok daha hızlı şekilde aşacak. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 30 ilçemizle yürütülen çalışmalara destek olmak için bu felaketin yaralarını daha hızlı sarmak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.” 

New Yorklular seçimi Times Meydanı'nda takip ediyorABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri yapılıyor. New Yorklular seçimi Times Meydanı'nda takip ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İzmir'de nefesler tutuldu! Acı haberi AFAD verdi

Son dakika... İzmir'de nefesler tutuldu! Acı haberi AFAD verdi

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

'Mavi ay değil dolunay kritik'

'Mavi ay değil dolunay kritik'

Gamze’nin ölümünde bilinmeyen 6 saat

Gamze’nin ölümünde bilinmeyen 6 saat

Sıradaki Haber