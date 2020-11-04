Soyer’den bakanlara teşekkür

Evinden yemeğini pişirip getirenler olduğunu, bununla iftihar ettiklerini dile getiren Soyer, şu ifadeleri kullandı: “Bakanlarımızın burada olmasının bize büyük güç verdiğini ve büyük gurur verdiğini söylemek istiyorum. Eksik olmayın, sizlerin varlığı ile İzmir bu felaketlerin yaralarını çok daha hızlı şekilde aşacak. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 30 ilçemizle yürütülen çalışmalara destek olmak için bu felaketin yaralarını daha hızlı sarmak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.”