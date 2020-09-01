Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet atama sonuçları linki

Haziran ayında başlayan 20 bin öğretmen alımları için artık sına gelindi. Deyim yerindeyse dananın kuyruğu bugün kopuyor. Binlerce öğretmen adayının bu en önemli günde heyecan katsayısı bir hayli yükselmiş durumda... Bugün dillerden düşmeyen soru ise 'Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?' şeklinde...

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Fakat MEB'den saate ilişkin bir açıklama gelmiş değil. Sonuçları saat 14.00 gibi açıklanması bekleniyor.

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60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.