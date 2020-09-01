Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu! MEB e - devlet erişimi açtı

1-12 Haziran 2020 Tarihleri arasında alınan Sözleşmeli öğretmenlik başvurularından sonra 6-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında sözlü sınavlar tamamlandı. 28 Temmuz 2020'de açıklanan Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ardından 28-31 ağustos 2020 tarihleri arasında Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri alındı. Bugün ise MEB tarafından Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandı. İşte sorgulama ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ E - DEVLET



Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler



1. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.



2. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.



3. Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.