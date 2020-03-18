Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları belli oldu! MEB: 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonucu sorgulama motoru

Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandı. 9-13 Mart tarihleri arasında tercihlerin alınmasının ardından binlerce öğretmen adayı atama tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak içerisinde bekleniyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları nasıl sorgulanır sorusuna yanıt aramaya başladı. Atama tercih sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile e-Devlet platformu üzerinden sorgulama yapılabilecek.

Atama işlemleri sözlü sınav sonuçlarından alınan puanlara göre belirlendi. Atama tercih sonuçlarının aynı oldu durumlarda ise KPSS puanlarına bakılarak atama işlemleri gerçekleştirildi.