18.03.2020 - 20:40 |
Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları belli oldu! MEB: 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonucu sorgulama motoru
Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı. Binlerce öğretmen adayının merak içerisinde beklediği sonuçları merak eden adaylar için sevindiren haber Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden geldi. Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları TC kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki atamalar ne zaman yapılacak?
Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandı. 9-13 Mart tarihleri arasında tercihlerin alınmasının ardından binlerce öğretmen adayı atama tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak içerisinde bekleniyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları nasıl sorgulanır sorusuna yanıt aramaya başladı. Atama tercih sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile e-Devlet platformu üzerinden sorgulama yapılabilecek.
Atama işlemleri sözlü sınav sonuçlarından alınan puanlara göre belirlendi. Atama tercih sonuçlarının aynı oldu durumlarda ise KPSS puanlarına bakılarak atama işlemleri gerçekleştirildi.
Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandıSivas'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alındı. Görevlileri atlatarak hastaneden kaçan U.G., kısa sürede polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı.