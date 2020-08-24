Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi 2020 ne zaman yapılır? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Sözleşmeli öğretmenliğe dair kılavuz yayımladı. Kılavuzda ata tercihi tarihleri ve atama sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aldı. Sözleşmeli öğretmen adaylarının merakla araştırdığı o tarihleri haberimize ekledik. İşte sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi tarihleri ve sonuç tarihi...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATA TERCİHİ NE ZAMAN YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 28 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. 31 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.