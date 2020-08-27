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27.08.2020 - 12:54 |

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

Sözleşmeli öğretmenlik sürecinde yavaş yavaş sona geliniyor. Bir sonraki adım ise atama tercihlerinin alınması... Şimdi binlerce öğretmen adayı, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? diye soruyor.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

Yeni eğitim öğretim yılı başlarken binlerce kişi de öğretmenlik hayali ile yanıp tutuşuyor. Haziran ayında başlayan 20 bin söleşmeli öğretmenlik sürecinin sonuna geliniyor. Sözlü sınavların ardından şimdi atama tercihleri alınacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB'in yayımladığı takvime göre atam tercihleri 28 Ağustos 2020 tarihinde başlayayıp 31 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

 

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