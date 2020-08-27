Yeni eğitim öğretim yılı başlarken binlerce kişi de öğretmenlik hayali ile yanıp tutuşuyor. Haziran ayında başlayan 20 bin söleşmeli öğretmenlik sürecinin sonuna geliniyor. Sözlü sınavların ardından şimdi atama tercihleri alınacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB'in yayımladığı takvime göre atam tercihleri 28 Ağustos 2020 tarihinde başlayayıp 31 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.