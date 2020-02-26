Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman alınacak? Mülakat sonuçları MEB tarafından erişime açıldı
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları dün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 5-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatların ardından Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları adayların erişimine açıldı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar atama tercihlerinin hangi tarihler içerisinde alınacağını merak etmeye başladı. Peki Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman alınacak?
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları MEB tarafından açıklandı. 5-22 Şubat tarihleri arasında alınan sözlü mülakatların ardından sonuçları merak içerisinde bekleyen adaylara sevindiren haber Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler atama tercihlerinin alınacağı tarihlere çevrildi. Peki Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman alınacak?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARINA İTİRAZLAR NE ZAMAN ALINACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 26-28 Şubat tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınav sonuçlarına itiraz sonuçları 6 Mart tarihinde sonuçlandırılacak ve açıklanacak
ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında atama tercihleri 9-13 Mart tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 18 Mart tarihinde adaylara duyurulacak.