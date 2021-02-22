Öğretmen atama takvimi için sabırsız bir bekleyiş söz konusu... Kadro bekleyen binlerce kişi haftanın ilk günü yine bir gelişme var mı diye sorguluyor. Dillerden düşmeyen soru ise "Sözleşmeli öğretmenlik (öğretmen atamaları) başvuruları başladı mı? Branşlar ve kadrolar açıklandı mı?" şeklinde... İşte detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları hala başlamış değil. Net bir tarih de verilmedi. Konuya ilişkin en son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelmişti. Bakan Selçuk şöyle konuştu:

"Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" diye belirtti.