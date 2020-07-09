MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik
ABONE OL
09.07.2020 - 02:59 | | AA

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik

Cumhurbaşkanı kararı ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İletişim Başkanlığında, İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde mütercim-tercüman ile sayısı 30'u geçmemek üzere iletişim personeli, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilecek.

Yapılan bir başka düzenleme ile aynı esaslar içinde yer alan "sözleşmeli personel pozisyon unvanları ile asgari nitelikler gösterir cetvel" bölümündeki "basın-enformasyon personeli" satırı yürürlükten kaldırılarak, aynı listeye "iletişim personeli" bölümü eklendi.

Buna göre, iletişim personelinin nitelikleri, "Tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve tercüme alanlarında çalıştırılmak üzere en az lisans eğitimi almış olmak, en az (B) düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak, YDS denkliği bulunmayan ya da YDS'de yer almayan diller için İletişim Başkanlığınca yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak." şeklinde sıralandı.

Söz konusu esaslara eklenen geçici madde ile İletişim Başkanlığındaki dolu ve boş bulunan "basın-enformasyon personeli" unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarının unvanları "iletişim personeli" olarak değiştirildi.

Bu şekilde unvanı değişen personelin "basın-enformasyon personeli" unvanında geçirdiği hizmet süreleri "iletişim personeli" unvanında geçmiş sayılacak.

 

Kırşehir'de sağanak yağış sele neden olduGece saatlerinde etkili olan sağanak yağış Kırşehir'de sele neden oldu. Sel sularının getirdiği çamura saplanan araçların içi de çamurla doldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Bingöl'de operasyondan dönen helikopter teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Bingöl'de operasyondan dönen helikopter teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Sıradaki Haber