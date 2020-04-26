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26.04.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

‘Spor istanbul’ online buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışan bine yakın personeli ile online uygulamalar üzerinden buluşuyor.

‘Spor istanbul’ online buluşuyor
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

 Yönetim kadrosuyla başlayan bu uygulama yaklaşık bir ay içinde tüm Spor İstanbul personelinin de dahil olduğu, devasa ve yaşayan bir platforma dönüşürken Onur, her perşembe yapılan toplantıları zaman zaman anket ve yarışmalar ile eğlenceli ve interaktif hale getiriyor. Uygulamanın bir örneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nda yaşandı. Spor İstanbul çalışanları, aileleri ile birlikte zoom uygulaması üzerinden canlı yayında buluştu. Resim yarışması gerçekleştirildi, soru-cevap yapıldı ve çocukların önerileri alındı. Spor İstanbul ailesinin keyifli ve eğlenceli sohbeti, yaklaşık bir saat sürdü.

Aynı zamanda çevrimiçi aktiviteler ile geniş kitlelere ulaşabilmek için Online Satranç Turnuvası organize edildi. Lisanssız satranççılara da katılım imkanı veren turnuvaya, yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Turnuvanın önümüzdeki dönemde daha kapsamlı hale getirilmesi planlanıyor.

Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
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