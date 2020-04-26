‘Spor istanbul’ online buluşuyor

Yönetim kadrosuyla başlayan bu uygulama yaklaşık bir ay içinde tüm Spor İstanbul personelinin de dahil olduğu, devasa ve yaşayan bir platforma dönüşürken Onur, her perşembe yapılan toplantıları zaman zaman anket ve yarışmalar ile eğlenceli ve interaktif hale getiriyor. Uygulamanın bir örneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nda yaşandı. Spor İstanbul çalışanları, aileleri ile birlikte zoom uygulaması üzerinden canlı yayında buluştu. Resim yarışması gerçekleştirildi, soru-cevap yapıldı ve çocukların önerileri alındı. Spor İstanbul ailesinin keyifli ve eğlenceli sohbeti, yaklaşık bir saat sürdü.



Aynı zamanda çevrimiçi aktiviteler ile geniş kitlelere ulaşabilmek için Online Satranç Turnuvası organize edildi. Lisanssız satranççılara da katılım imkanı veren turnuvaya, yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Turnuvanın önümüzdeki dönemde daha kapsamlı hale getirilmesi planlanıyor.